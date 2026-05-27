Kastamonu'da 14 kişi kurban keserken yaralandı
Kastamonu'da acemi kasaplar, hastanelerin yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde, 14 kişi kurban keserken yaralandıktan sonra hastanelerin acil servisine başvurdu. Yaralanan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar daha sonra taburcu edildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı