Kastamonu'da Kız Meselesi Yüzünden Cinayet: İki Sanığa Hapis Cezası

Kastamonu'da kız meselesi yüzünden öldürülen genç ile ilgili devam eden yargılamada, sanıklardan biri 18 yıl, diğeri 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2023 yılının Aralık ayında merkez Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Camcı (19) ile Ferdi D. arasında kız meselesi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fuat Camcı, en yakın arkadaşı E.E.'nin aracına binerek, yanlarına aldıkları 17 yaşındaki Yusuf S. ile birlikte Yolkonak köyüne gitti. Köye geldikleri sırada Ferdi D. ile Fuat Camcı arasında çıkan tartışma büyüdü. İddialara göre, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Ferdi D. ile Yusuf S., yanlarında bulundurdukları tüfekle çapraz ateşe aldıkları Fuat Camcı'yı vurarak öldürdü. Olayın ardından E.E. aracıyla, Ferdi D. ve Yusuf S. de yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ferdi D., Yusuf S. ve E.E. tutuklandı.

Olayın ardından sanıklar hakkında dava açıldı. Yargılamada E.E. tahliye edilirken, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçta kullanılan kısa namlulu tüfeğin bulunamaması üzerine A.C.G., P.S., O.Ş. ve R.K. hakkında da 'suç delillerini yok etme ya da değiştirme' suçlarından dava açıldı. Mahkeme heyeti, iki davanın dosyalarını birleştirdi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada kendisini savunan Ferdi D., "Gitsin diye ateş ettim. Yere doğru ateş ettim. Havaya ateş ettim. Ben, ölmesin diye çok uğraştım. Benim garip başımı yaktılar. Ben kimseyi öldürmek için ateş etmedim. Tüfek patlayınca ben de korktum, ateş ettim. Niye ateş ettim, ben de bilmiyorum" dedi.

Son sözü sorulan diğer sanıklar da kendilerinin bir suçu olmadığını belirterek beraatlarını talep etti.

Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Fuat Camcı'nın annesi Z.C. de, "Sizin adaletinize bırakıyorum. Benim yavrumu üçü planlayıp öldürdü. Sizin de evlatlarınız var. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Silah E.E.'nin aracında bulundu. O da diğerleri kadar suçlu. Hepsi cezalandırılsın istiyorum" diye konuştu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Olay tarihinde kemik yaşı 19 olduğu tespit edilen Ferdi D., 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl, olay tarihinde 17 yaşında olan Yusuf S., 12 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırılırken, E.E.'nin ve suç aletini sakladıkları gerekçesiyle yargılanan A.C.G., P.S., O.Ş. ve R.K.'nin de beraatına karar verildi. - KASTAMONU