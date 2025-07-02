Kastamonu'da Kaybolan İki Büyükbaş Hayvan İçin Dron ile Arama

Kastamonu'da Kaybolan İki Büyükbaş Hayvan İçin Dron ile Arama
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, çiftçi Hasip Bostan kaybolan iki büyükbaş hayvanını bulabilmek için ormanlık alanda dronla arama yaptı. 3 gündür süren aramalara rağmen hayvanlar bulunamadı ve Bostan yetkililerden yardım talep etti.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaybolan iki büyükbaş hayvanını bulabilmek için ormanlık alanda dronla arama yapan çiftçi, yetkililerden yardım istedi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan Hasip Bostan, 29 Haziran Pazar günü büyükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya götürdü. Bostan, bir süre sonra kontrol etmek için yanlarına gittiği hayvanlarından iki tanesinin kaybolduğunu fark etti. Ailesi ile birlikte hayvanları aramaya başlayan Bostan bir sonuca varamayınca arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşları Bostan'ın hayvanlarını bulabilmek için ormanlık alanda dronla havadan arama yapmaya başladı. 3 gündür yapılan aramalara rağmen hayvanlara ait bir ize rastlanılamadı. Bostan, kayıp hayvanlarının bulunabilmesi için yetkililerden yardım talep etti.

Ormanı dronla havadan görüntülediklerini, ancak hayvanları bulamadıklarını belirten Hasip Bostan, "İhsangazi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesinde ikametgah etmekteyim. Pazar günü gündüz 12.00-13.00 arasında mahalleme yakın bir yerde hayvanlarımızı otlatırken içlerinden iki tanesi kayboldu. O günden beri tüm aramalarımıza rağmen bir sonuç elde edemedik. Herkesten yardımcı bekliyorum, daha önce böyle bir olay başıma hiç gelmemişti, gerçekten çok zormuş. Şimdiye kadar onları bu seviyeye getirmek için bir hayli harcamalar yapıyoruz. Amma velakin elimizde olan koca bir sıfır. Sanki yer yarıldı dibine girdi. 3 gündür arıyoruz ama yok. Ne yapacağımı da şaşırdım. 10 kişilik arkadaşlarımızla da dron ile de arama yaptık ama 3 gündür bulamadık. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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