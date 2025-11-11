Haberler

Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğulun Cesetlerine Ulaşıldı

Güncelleme:
Kastamonu Valiliği, Bozkurt ilçesinde kaybolan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. İki şahsın, 2 Kasım'dan bu yana kayıp olduğu bildiriliyordu.

Kastamonu Valiliği, Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ve oğulun cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 Kasım'dan bu yana aranan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın (5) aynı bölgede bulunduğu duyuruldu. Açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda Osman Yaşar Helvacı'nın ardından saat 15.20'de aynı bölgede anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

