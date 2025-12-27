Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü C.K., kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Daday ilçesi Çömlekçiler köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. yönetimindeki 34 NEV 052 plakalı Mercedes marka tır, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle tarlaya devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. - KASTAMONU
