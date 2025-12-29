Kastamonu'da kar sebebiyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kastamonu'da kar yağışı sebebiyle motosiklet, motokurye ve elekirikli scooterların yarın sabah saat 08.00'e kadar trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu genelinde, motosikletlerin, motokuryelerin, elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı.

Konuyla ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 30 Aralık 2025 Salı saat 08.00'a kadar Kastamonu genelinde, motosikletlerin, motokuryelerin, elektrikli scooterların trafiğe çıkması sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU