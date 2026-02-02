Haberler

Kastamonu'da 11 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi: 6 tutuklama

Kastamonu'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 6 şüpheli, yol kenarına atılan bir valizle 11 bin 73 sentetik ecza hapı ile birlikte tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında Kastamonu'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda yapılan takip ve kovalamaca sonucu şüpheliler yakalandı. Kovalamaca sırasında yol kenarına atılan bir valiz ile şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 11 bin 73 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., A.S.U., F.N.H., H.K., M.D. ve S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki 'Gizemli ada' mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar

