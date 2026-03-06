Haberler

Kastamonu'da çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirirken, 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 6 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezi, Daday ve Çatalzeytin ilçelerinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik 6 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 95 bin 560 adet doldurulmuş makaron, 4 bin adet boş makaron, 38,5 kilogram kıyılmış tütün, 15 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik sigara likidi, 14 kilogram nargile melası ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

