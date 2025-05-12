Kastamonu'da Kaçak Tabancalarla Yakalanan Bir Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 4 adet kaçak tabancayla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ruhsatsız silah satışı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede tespiti yapılan M.Ş. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın evinde yapılan aramada 4 adet tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU