Kastamonu'da Kaçak Tabancalarla Yakalanan Bir Kişi Gözaltına Alındı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın ruhsatsız silah satışı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, M.Ş. isimli şahıs evinde bulunan 4 kaçak tabanca ile yakalandı ve gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 4 adet kaçak tabancayla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ruhsatsız silah satışı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede tespiti yapılan M.Ş. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın evinde yapılan aramada 4 adet tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa