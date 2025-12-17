Kastamonu'da kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama

Haberler

Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç. isimli şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde tespiti yapılan bir eve ve bir işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet şarjör ve 131 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.Ç. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU

