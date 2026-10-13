Haberler

Kastamonu'da jandarma çalışmasında aranan 26 şahıs yakalandı, 6'sı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin 5-11 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmasında 26 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 26 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5-11 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 26 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret

Sinsi plan suya düştü! Prens anında veto etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun kesenin ağzını açtı: Survivor'ın yeni formatı da büyük ödülü de belli oldu

Survivor'ın yeni formatı da büyük ödülü de belli oldu
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Bilim dünyası heyecanlı! Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...
Şanlıurfa’da polisle çatışan firari şüpheli intihar etti

"Celal dışarı çık" diyen polisle çatışmaya girdi, sonrası korkunç
Dubai’de idam cezasıyla karşı karşıya kalan fenomenin ailesi endişeli: Duruşma ertelendi, telefon görüşmeleri kısıtlandı

Dubai'de idamla yargılanan ünlü fenomenin ailesi isyan etti
Kuyumcu cinayetinde 10 tutuklama: Jet skiyle Yunanistan'a kaçacaktı, otel odasında yakalandı

Kuyumcu infazında kaçış planı tutmadı! Portakal bahçesinden jet skiye
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri

Dünyanın gözü burada! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri ve detayları