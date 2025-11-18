Haberler

Kastamonu'da İntihar Girişimi, Polis Tarafından İkna ile Sonuçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Kalesi'nde ailevi sorunları nedeniyle intihar girişiminde bulunan Ş.A., polis ekiplerinin ikna çabasıyla kurtarıldı. Olay sonrası sağlık kontrolü yapılan şahıs, polis merkezine götürüldü.

Kastamonu'da ailevi sorunları sebebiyle Kastamonu Kalesindeki sura çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğunu ileri süren 33 yaşındaki Ş.A., Kastamonu Kalesindeki sura çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaleye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Ş.A.'yı ikna ederek kaleden indirdi.

Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü yapılan Ş.A., polis merkezine götürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Sarıyer'de kan donduran cinayet: Dayı, yeğenini öldürdü

Sarıyer'de kan donduran cinayet: Dayı, yeğenini öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.