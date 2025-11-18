Kastamonu'da İntihar Girişimi, Polis Tarafından İkna ile Sonuçlandı

Kastamonu'da ailevi sorunları sebebiyle Kastamonu Kalesindeki sura çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğunu ileri süren 33 yaşındaki Ş.A., Kastamonu Kalesindeki sura çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaleye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Ş.A.'yı ikna ederek kaleden indirdi.

Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü yapılan Ş.A., polis merkezine götürüldü. - KASTAMONU