Haberler

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Y. idaresindeki 37 ACC 706 plakalı Opel marka otomobil ile Neslihan K. yönetimindeki 37 AES 320 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan 37 AES 320 plakalı otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazada sürücüler ile Ahmet K. ve Ecrin K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Maç başlayalı saniyeler olmuştu! Leroy Sane Almanya'yı öne geçirdi

Maç başlayalı 110 saniye olmuştu! Süper Lig'in yıldızı sahneye çıktı
Kafe çalışanına korkunç saldırı: Kemiklerini kırana kadar darbetti

Çalıştığı kafede soluklanmak için oturdu, gözünü hastanede açtı
İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı

İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı