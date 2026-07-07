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Kastamonu'da aranan iki hükümlü yakalandı

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Kastamonu'da polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlüyü yakalayarak tutukladı. Hükümlülerden biri nitelikli cinsel saldırı, diğeri ise dolandırıcılık suçundan aranıyordu.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması ya da bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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