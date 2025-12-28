Haberler

Kastamonu'da heyelan sebebiyle çöken yol ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili yağışlar sonucu meydana gelen heyelan, Cide-Bartın kara yolunun çökmesine neden oldu. Ulaşım alternatif güzergahtan sağlanırken, karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde heyelan sebebiyle Cide- Bartın kara yolu çöktü. Ulaşıma kapatılan yolda çalışma başlatılırken, ulaşım alternatif güzergahtan sağlanıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan yağışların ardından Kalafat mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Cide-Bartın karayolu çöktü. Çöken yol trafiğe kapatılırken, Gideros bölgesindeki ulaşım alternatif yol üzerinde sağlanmaya başladı.

Karayolları ekipleri tarafından yolda çalışma başlatıldı. - KASTAMONU






