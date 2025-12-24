Haberler

Kastamonu'da heyelan: İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sonrası İnebolu-Doğanyurt-Cide kara yolu heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolda çalışma başlattı.

Kastamonu'da yağış sonrası meydana gelen heyelan sebebiyle İnebolu-Doğanyurt-Cide kara yolu ulaşıma kapandı.

Olay, İnebolu-Doğanyurt-Cide sahil yolu Doğanyurt ilçesi İlyasbey köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından İnebolu-Doğanyurt-Cide sahil yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapandı.

Akan toprak, yol Karadeniz'e kadar aktı. Karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı. - KASTAMONU

