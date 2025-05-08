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Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı

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Kastamonu-Karabük karayolunda meydana gelen kazada, virajı alamayan hafif ticari araç refüje çarparak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da virajı alamayan hafif ticari aracın refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Karabük karayolu Diphan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 57 ABH 622 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.Ç., E.K., G.Y. ve S.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
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