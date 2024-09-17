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Kastamonu'da gölette erkek cesedi bulundu

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Daday ilçesindeki Yumurtacı Göleti'nde yapılan incelemelerde, gölette bulunan cesedin 69 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Sezer'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Daday ilçesi Yumurtacı Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreden geçen vatandaşlar gölet üzerinde bir cesedin yüzdüğünü fark etti. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gölete jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, cesedi kıyıya çıkarttı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Kastamonu'da gölette erkek cesedi bulundu

YAPILAN İNCELEMELERDE CESEDİN EMEKLİ ÖĞRETMENE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerin ardından cesedin, 69 yaşındaki Mehmet Sezer isimli emekli öğretmene ait olduğu belirlendi. Sezer'in cenazesi, yapılan inceleme sonrası Daday Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Mehmet Sezer kastamonu İnceleme 3-sayfa Yaşam Daday

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