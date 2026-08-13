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Kastamonu'da Kapıcı Dairesinde Yangın: Baba ve Oğlu Yaralandı

Kastamonu'da Kapıcı Dairesinde Yangın: Baba ve Oğlu Yaralandı
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Kastamonu Saraçlar Mahallesi'nde bir apartmanın kapıcı dairesinde çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara itfaiye ekipleri oksijen verdi, yangın söndürüldü.

Kastamonu'da kapıcı dairesinde çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı.

Olay, Saraçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın kapıcı dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında kapıcı dairesinde bulunan baba ile oğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Binada bulunan ve dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise itfaiye ekipleri tarafından oksijen verildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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