Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 ayrı adrese baskın yapıldı. 406 gram metamfetamin, 860 gram bonzai ve daha birçok malzeme ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da 12 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İstanbul bağlantılı 10 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Araç ilçesi merkezli 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda 406 gram metamfetamin, 860 gram bonzai sentetik kannabinoid katkılı tütün, 54 gram sentetik kannabinoid, 253 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 100 TL, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 cep telefonu ve 15 SIM kart ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
