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Kastamonu'da Eriyen Kar Suları Heyelana Sebep Oldu

Kastamonu'da Eriyen Kar Suları Heyelana Sebep Oldu
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle meydana gelen heyelanlar, birçok köy yolunu kapattı ve yollar yaklaşık 4 metre kaydı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte eriyen kar suları sonucu oluşan heyelan sebebiyle köy yolu 4 metre aşağıya kaydı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte karlar erimeye başladı. Eriyen kar suları sebebiyle ilçenin birçok bölgesinde heyelanlar yaşanıyor. Duran köyünde yaşanan heyelan sebebiyle Kepek, Söğüşler, Başsökü ve Göller mahallelerini bağlayan yol kapandı. Heyelan sebebiyle yol yaklaşık 4 metre aşağıya kaydı.

İlçeye bağlı Yenibeyler Grup Yolunda da heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiylşe Güneysökü Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Yenibeyler köyü Muhtarı Tolga Mardin, "Yenibeyler Köyü Grup Yolu Güneysu Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Bu güzergahı kullananlar Köklüce-Canlar istikametini kullanabilirler" dedi.

İlçe Kaymakamı İbrahim Şahin, heyelanın yaşandığı yerlerde incelemede bulundu. Çatalzeytin İlçe Özel İdare Müdürü Muhammed Cellat'ın da yer aldığı incelemelerde Kaymakam Şahin, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler aldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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