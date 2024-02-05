Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Elektrikli Üç Tekerlekli Moped Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli üç tekerlekli moped araca çarpan araçta bulunan anne ve kızı yaralandı. Kazada ağır yaralanan Hatice Şimşek hayatını kaybederken, annesi ise yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü ve aracın plakasını tespit ederek gözaltına aldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrikli üç tekerlekli moped araçtaki anne ve kızına araç çarptı. Yaklaşık 1 hafta önce yaşadıkları İstanbul'dan Cide ilçesine taşınan ve kazada ağır yaralanan Hatice Şimşek hayat mücadelesini kaybederken annesi ise yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Hatice Şimşek idaresindeki elektrikli üç tekerlekli moped araca, C.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak istinat duvarına da çarpan elektrikli üç tekerlekli moped araçtaki Hatice Şimşek (44) ile annesi Necla Şimşek (64) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Şimşek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan anne Necla Şimşek ise, Cide Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü ve aracın plakasını, yaptığı çalışma sonrası tespit etti. Ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede kazaya karışan araç ile birlikte sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Ailenin, yaklaşık 1 hafta önce yaşadıkları İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine taşındıkları öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatice Şimşek Kastamonu İstanbul Yaralanma Gözaltı Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Şubat depreminde kaç kişi öldü? 6 Şubat 2023 depremi kaç şiddetinde oldu, kaç saniye sürdü? 6 Şubat yas ilan edildi mi? Deprem için Milli Yas ilan edilecek mi? 6 şubat okullar tatil mi 2024? 6 Şubat deprem yıl dönümü Resmi tatil mi, okullar açık mı? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 5 Şubat GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cevdet Akçay kimdir? Osman Cevdet Akçay kaç yaşında ve nereli? BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-9 ŞUBAT YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! TÜİK OCAK AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu, arttı mı? Zorunlu karşılık oranı ne demek? Türk lirası zorunlu karşılık faiz nedir? EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA | Maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024 | TÜİK enflasyonu oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon verileri bugün açıklanır mı? Resmi Gazete bugün (5 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? En yaygın bulunan kan türü nedir? Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı en fazladır
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title