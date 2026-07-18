Kastamonu'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kastamonu'da iki aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Candaroğlulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 78 AAZ 121 plakalı araç, Berkay K. (18) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü yere düştü. Bu sırada M.Ç. yönetimindeki 37 HH 180 plakalı araç da yere düşen Berkay K.'nin üzerinden geçti. Kazada genç bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Berkay K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı