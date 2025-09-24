Haberler

Kastamonu'da Elektrik Kontağından Yangın: İki Katlı Ev Kül Oldu

Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen yangında, Mahalli Halk Müziği Sanatçısı Zurnacı İdris Yüksel'e ait iki katlı ev elektrik kontağından çıkmış yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın köylülerin desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Yunuslar Köyü Yuvacık Mahallesi'nde ikamet eden Mahalli Halk Müziği Sanatçısı Zurnacı İdris Yüksel'e ait iki katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, evde bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, köylülerin desteğiyle itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonrasında jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

