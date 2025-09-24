Kastamonu'da Elektrik Kontağından Yangın: İki Katlı Ev Kül Oldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Yunuslar Köyü Yuvacık Mahallesi'nde ikamet eden Mahalli Halk Müziği Sanatçısı Zurnacı İdris Yüksel'e ait iki katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, evde bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, köylülerin desteğiyle itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonrasında jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU