Kastamonu'da Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cide ilçesi Çamdibi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaettin K.'ye ait evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan Alaettin K. ve ailesi son anda dışarı çıkarak yanmaktan kurtuldu. İhbar üzerine köye Cide ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında iki katlı ahşap ev, kullanılmaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU