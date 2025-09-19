Haberler

Kastamonu'da Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Kastamonu'da Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kullanılamaz Hale Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cide ilçesinde bir evin elektrik kontağından çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Aile yangın sırasında son anda dışarı çıkarak kurtuldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cide ilçesi Çamdibi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaettin K.'ye ait evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan Alaettin K. ve ailesi son anda dışarı çıkarak yanmaktan kurtuldu. İhbar üzerine köye Cide ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında iki katlı ahşap ev, kullanılmaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı

Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi

Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.