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Kastamonu'da dolu yağışı hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı

Kastamonu'da dolu yağışı hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde 45 dakika süren sağanak ve dolu yağışı sonucu ilçe beyaza büründü, birçok ev ve iş yerini su bastı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde sağanak yağış ile birlikte etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 45 dakika süren dolu ve sağanak yağış sonrası ilçe beyaza bürünürken, birçok iş yeri ile evi su bastı.

Meteoroloji Müdürlüğünün "sarı kod" ile yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun Daday ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 45 dakika süren sağanak yağışın ardından etkili olan fındık dolu yağışı ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı. Yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluşurken, dereler ve rögarlar taştı. Taşkınlar neticesinde birçok iş yerini ve evleri su bastı.

Dolu ve sağanak yağışın etkisini kaybetmesi sonrasında vatandaşlar, iş yerleri ve evlerini temizlemek için çalışma başlattı.

"Öğretmenler de dışarı çıkamadı"

İlçe sakinlerinden Kadir Baş, "Okul bahçesi su ile doldu. Yarım metre su vardır. Yağış yaklaşık 45 dakika sürdü. Yağış ile birlikte dolu da yağdı. Benim evin önü şu anda bembeyaz. Öğrenciler gitmişti ama okulda öğretmenler vardı, onlar da mahsur kaldı, çıkamadılar" dedi.

"Dolu yağışı beklemiyorduk"

İlçe sakinlerinden Hasan Daban ise, "Yağmur yağacağını bekliyorduk ama dolu beklemiyorduk, ardından bir anda dolu başladı. Herkes sağa sola kaçıştı. Araçlarını kaçıran oldu. Aşağıda kapalı pazaryerimiz var, oraya araçlarını çekenler oldu, garajlarına araçlarını çekenler oldu. Yağış, yarım saatten fazla sürdü" diye konuştu.

İşlettiği kıraathaneyi su basan işletme sahibi Necati Köserecep de, "Yolu sürekli yükselttikleri için yağış olunca dükkanı su basıyor. Yağış yaklaşık 45 dakika sürdü. Dükkanımızı su bastı. Mazgallar taştı, mazgallara su girmiyor. Mazgallar görevini yapmadığı için su bastı, suyun akışı zıt yönde kalıyor" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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