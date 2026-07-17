Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde serinlemek için denize giren yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Olay, İnebolu ilçesi Evrenyek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan arkadaşlarıyla birlikte gezmek için Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gelen 84 yaşındaki Mehmet Yaşar Hacıoğlu, serinlemek için denize girdi. Denize girdikten bir süre sonra Hacıoğlu'nun hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Hacıoğlu, sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hacıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşama döndürülemedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı