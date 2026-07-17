Haberler

Serinlemek için denize giren yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde serinlemek için denize giren 84 yaşındaki Mehmet Yaşar Hacıoğlu, boğularak hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde serinlemek için denize giren yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Olay, İnebolu ilçesi Evrenyek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan arkadaşlarıyla birlikte gezmek için Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gelen 84 yaşındaki Mehmet Yaşar Hacıoğlu, serinlemek için denize girdi. Denize girdikten bir süre sonra Hacıoğlu'nun hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Hacıoğlu, sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hacıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşama döndürülemedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

IBAN mağdurlarının beklediği haber, Meclis'ten geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu
Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor

Devasa büyüklükte ve günlerdir sürükleniyor
'Irak'ta İslami Direniş' adlı Şii milis gruptan Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül

Trump’ın başına ödül koydular! Vaat edilen para bağışlarla ödenecek
Fuat Oktay: AP'nin TSK'ya yönelik kararı yok hükmündedir

Fuat Oktay'dan AP'nin TSK'ya yönelik skandal kararına sert tepki

Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

Gözaltına alınmıştı! Levent Üzümcü hakkında karar verildi
Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız