Kastamonu'da Define Arayışı İçin Kazılan Tünel Ortaya Çıktı

Kastamonu'da Define Arayışı İçin Kazılan Tünel Ortaya Çıktı
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Kastamonu'nun Hisarardı Mahallesi'nde kötü koku ihbarı üzerine polis ekiplerinin girdiği evde, define bulmak amacıyla 30 metre derinliğinde bir tünel bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, tünelde detaylı incelemelerde bulundu. Kokunun kaynağı ise henüz belirlenemedi.

Kastamonu'da kötü koku ihbarı üzerine polis ekiplerinin girdiği evde, define bulmak için kazılmış 30 metre derinliğinde tünel bulundu.

Olay, Hisarardı Mahallesi İbn-i Neccar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir evden çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar mahalle muhtarını arayarak bilgi verdi. Mahalle muhtarı da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine kötü kokunun yayıldığı eve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, evin kapısının açılması için ev sahibi T.D.'ye ulaşmaya çalıştı. Bir süre kapıyı çalan polis ekipleri, kapının açılmasıyla birlikte eve girerek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmada evin içerisinden yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünelin açıldığı ve define bulmak için kaçak kazı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri evde ve kazılan tünelde incelemede bulundu. Yapılan incelemelere rağmen kokunun kaynağı tespit edilemezken, ev sahibi T.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kokunun yaklaşık 4 gündür sokakta olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Necdet Gül, "Bulunduğumuz yer Kastamonu Kalesi'nin altı oluyor. Burası çıkmaz sokak. Sadece insanlar gelip geçebiliyor, buraya araç giremiyor. Kimsenin uğramadığı, gezmediği, görmediği bir yer burası. Bu bölgenin 3-4 yıl önce ağaç ve mıntıka temizliğini ben yaptım. Şimdi de bu olay yaşanmış. Kıraathanenin açık alanında bahçesinde otururken 3-4 gündür kötü bir koku sardı. Bu kokudan bizler huylandık. Başka arkadaşlarımız da vardı, kahvede oturanlar vardı. Bizler de konuyu muhtarımıza söyledik. Muhtarımız da gerekli yerleri arayıp bilgilendirmede bulundu. Ondan sonra da polis arkadaşlar gelip burada inceleme yaptı. Şu anda da bekleniyor, meselenin ne olduğunu bizler bilemiyoruz. Bize herhangi bir bilgi veren olmadı. Bizler de ne olduğunu merak ediyoruz, haber bekliyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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