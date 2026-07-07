Haberler

Kastamonu'da uçuruma yuvarlanan şahıs ekipler tarafından kurtarıldı

Kastamonu'da uçuruma yuvarlanan şahıs ekipler tarafından kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çöp attığı sırada dengesini kaybederek 20 metrelik uçuruma yuvarlanan 70 yaşındaki C.Ö., AFAD ve JAK ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla sağ olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kayadibi köyü Kabalakdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki C.Ö., çöp attığı esnada dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. C.Ö.'de haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları neticesinde C.Ö., yaklaşık 20 metrelik uçurumda sağ olarak bulundu. Ekiplerin üç saatlik çalışmasının ardından C.Ö., dere yatağındaki uçurumdan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. C.Ö., sağlık ekipleri tarafından Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar

İlk kez Ankara'da duyurdu! NATO'dan art arda dev adımlar
Herkes onu kayıp diye arıyordu...Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak arıyordu! Çıktığı ağaçtan düştüğü ortaya çıktı
Küresel piyasalar Ankara'dan gelecek mesajlara odaklandı

Piyasalar alarmda! Gözler Ankara'dan çıkacak o kararda
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz

Trump daha müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz