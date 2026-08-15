Taşköprü'de Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Hoca köyü Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa süre sonra bölgeye ulaşan orman ekipleri hem havadan hem de karadan yaptıkları müdahaleyle yangını büyümeden söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı