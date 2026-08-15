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Taşköprü'de Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Taşköprü'de Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Hoca köyü Yayla Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını büyümeden kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Hoca köyü Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa süre sonra bölgeye ulaşan orman ekipleri hem havadan hem de karadan yaptıkları müdahaleyle yangını büyümeden söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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