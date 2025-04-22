Kastamonu'da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sağanak yağış sonrası ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu taneleri, açık alanlarda etkili olarak vatandaşlara zor anlar yaşattı ve mera alanları beyaza büründü.
Kastamonu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri özellikle açık alanlarda etkili olurken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Dolu yağışının ardından mera alanları adeta beyaza büründü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CİĞERCİ - 3.Sayfa