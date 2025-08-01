Kastamonu'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Kastamonu'da çarpışan iki otomobil, savrularak önce park halindeki araçlara, ardından iş yerlerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cebrail Mahallesi Şehit Cemal Tapeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 ADA 745 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan İbrahim N., fenalaşarak önünde seyir halinde olan 37 PS 389 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 37 ADA 745 plakalı otomobil, önce park halindeki dört araca, ardından 500 metre ilerideki elektrik direği ile sokaktaki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. 37 PS 389 plakalı otomobil de bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada İbrahim N. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim N., hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU