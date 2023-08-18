Kastamonu'da Boşanma Aşamasındaki Şahıs Eşini Öldürdü, Kaynanasını Yaraladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde boşanma aşamasında olan bir şahıs, eşini öldürüp kaynanasını ağır yaraladı. Olayın ardından intihar eden şahsın, ayrı yaşadığı eşinin evine barışmak için geldiği ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Büyüksekiler köyünde boşanma aşamasında olan ve eşini öldürüp kaynanasını da ağır yaralayan şahsın ayrı yaşadığı eşinin evine barışmak için geldiği ortaya çıktı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Büyüksekiler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yavuz (50), gece saatlerinde Suluca köyünden 37 T 3004 plakalı ticari taksi ile boşanma sürecinde olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Melek Yavuz (34)'un Büyüksekiler köyündeki evine gitti. Burada Ali Yavuz ile boşanma aşamasındaki eşi Melek Yavuz ve kayınvalidesi Ayşe Karakaş (68) arasında tartışma çıkması üzerine Ali Yavuz, eşi Melek Yavuz ve kayınvalidesi Ayşe Karakaş'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Melek Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, annesi Ayşe Karakaş ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Öte yandan olay yerinden kaçan Ali Yavuz'un da intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. Olayın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna gelen yakınları, sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Melek Yavuz'un amcası Muzaffer İlgaz, eşiyle boşanma aşamasında olan Ali Yavuz'un barışmak için eve geldiğini belirterek, "Melek ve Ali birbirlerinden ayrılmak için yazı almışlar. Ali barışalım diyerek eve gelmiş. Eve gelince bu katliamı yapmış. Barışmak için gelmiş ancak sen beni evden kovdun diyerek Melek barışmak istememiş. Bir daha seninle barışmam demiş. Ne yaptıysa hepsini bıçaklamış. Jandarma arıyordu evde cenazesini bulmuşlar" dedi.

"İlk eşinden de şiddet gördü"

Melek Yavuz'un ilk eşinden de şiddet gördüğünü ve bu yüzden boşandığını söyleyen Muzaffer İlgaz, "İkisinin de ikinci evlilikleri oluyor. Bu olay son olsun. Kadın cinayetlerinin bitmesi lazım. Devamı olmasın. Her olduğunda bir ocak sönüyor. Kadına el kalkmasın. İyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Melek Yavuz'un, yarın Büyüksekiler köyünde aile kabristanlığında defin edileceği öğrenildi. - KASTAMONU