Kastamonu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Şahıs Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Kastamonu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Şahıs Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde serinlemek için denize giren 64 yaşındaki M.T., akıntıya kapılarak sürüklendi. Vatandaşlar durumu fark ederek tekneleriyle M.T.'yi kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen M.T., kurtarılmasının ardından sahile çıkarıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından tekneyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde serinlemek için denize giren M.T. (64), akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahilde bulunan Onur Sarı, Ramazan Yıldız ve Ozan Okur isimli vatandaşlar da kendi tekneleriyle vatandaşı kurtarmak için denize açıldı. Vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren M.T.'yi kurtararak sahile çıkarttı. M.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşı kurtarmak için botla denize açılan can kurtaran da dalga sebebiyle tehlike yaşadı. Can kurtaran botu da vatandaşlara ait tekneyle çekilerek sahile götürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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