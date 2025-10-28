Kastamonu'da Balkon Yangını Paniğe Neden Oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde evin balkonunda bırakılan köz sebebiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Cide ilçesi Nasuh Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4'üncü katındaki evin balkonuna bırakılan közlerin eşyaları tutuşturması neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin balkonunu sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU