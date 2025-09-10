Kastamonu'da Arı Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir arının etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı refüje çarparak devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza Bozkurt-Abana karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 03 BF 040 plakalı Opel marka otomobile giren arı sebebiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan otomobil devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki E.S. yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa