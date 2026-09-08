Kastamonu’da aranan 15 şahıs yakalandı
Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 15 şahıs yakalandı.
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 15 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 15 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı