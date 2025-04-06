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Kastamonu'da Apartmanda Bulunan El Bombası Polisi Alarma Geçirdi

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Kastamonu'da bir apartmanda bulunan el bombası, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak bomba imha ekiplerinin incelemelerini yaptı.

Apartmanda bulunan el bombası polisi alarma geçirdi

KASTAMONU - Kastamonu'da vatandaşlar tarafından bir apartmanın içerisinde bulunan el bombası, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bulunan el bombası, ekiplerin incelemesinin ardından alınarak götürüldü.

Olay, İsmailbey Mahallesi Taşçeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanın içerisine bir el bombası bırakıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bidirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin sokağı güvenlik şeridiyle

kapatmasının ardından bomba imha ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından patlamamış vaziyetteki bomba binadan alınarak götürüldü.

Polis, el bombasını binaya bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kastamonu'da Apartmanda Bulunan El Bombası Polisi Alarma Geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - 3.Sayfa
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