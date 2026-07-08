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Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde 75 gün önce kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan orman işçisi Tezcan Karabacak, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 75 gün önce üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan orman işçisi, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Araç ilçesine bağlı Sıragömü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan Tezcan Karabacak ağır yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Karabacak, yaklaşık 75 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Karabacak'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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