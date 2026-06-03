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Kastamonu'da 9 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Kastamonu'da uyuşturucu ve tehdit suçlarından 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde"uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 8 yıl 4 ay, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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