Kastamonu'da 5 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni, yapılan arama çalışmalarında bulundu. Anne Huriye Helvacı'nın ise izine henüz ulaşılamadı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu bölge havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'yı (5) bulmak için günlerdir AFAD, jandarma ve polis ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları acı sonla sonuçlandı.

Ekiplerin arama faaliyetleri sırasında, küçük Osman'ın cansız bedeni ilçeye bağlı dağlık bir bölgede, uçurum kenarında bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, çocuğun bulunduğu alanda detaylı inceleme yaparken, çalışmaların yürütüldüğü zorlu arazi dronla görüntülendi.

Anne Huriye Helvacı'ya ait herhangi bir ize ise henüz ulaşılamadı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor. - KASTAMONU

Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
500
