Kastamonu'da 5 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu bölge havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'yı (5) bulmak için günlerdir AFAD, jandarma ve polis ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları acı sonla sonuçlandı.

Ekiplerin arama faaliyetleri sırasında, küçük Osman'ın cansız bedeni ilçeye bağlı dağlık bir bölgede, uçurum kenarında bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, çocuğun bulunduğu alanda detaylı inceleme yaparken, çalışmaların yürütüldüğü zorlu arazi dronla görüntülendi.

Anne Huriye Helvacı'ya ait herhangi bir ize ise henüz ulaşılamadı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor. - KASTAMONU