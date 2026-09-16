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Kastamonu’da 18 adrese eş zamanlı operasyon: Aranan 14 şahıs yakalandı

Kastamonu’da 18 adrese eş zamanlı operasyon: Aranan 14 şahıs yakalandı
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Kastamonu’da polis ekiplerince gerçekleştirilen 14 aranan şahıs yakalandı.

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen 14 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan planlı çalışmalar neticesinde 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kastamonu il merkezinde 12 adres, Taşköprü ilçesinde 3 adres, Tosya ilçesinde 2 adres, Şenpazar ilçesinde 1 adres olmak üzere toplam 18 adrese yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ifadesine yönelik aranması bulunan 14 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şahıs, tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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