Kastamonu'da 16 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta aranan şahıs yakalandı. Şahıs tutuklandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, 16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulana araçta yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uygulama noktasında gerçekleştirilen denetim sırasında, bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan B.A. isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde, 'suç örgütü yararına yağma' suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklandı - KASTAMONU