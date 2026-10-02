Kastamonu Cebrail Mahallesi'nde yayaya otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı

Kastamonu Cebrail Mahallesi'nde yayaya otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, sürücüsü öğrenilemeyen 34 GY 4172 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan yaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı.
Kaza, Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 GY 4172 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa B. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mustafa B., yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.