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Kastamonu Araç'ta inşaatta üzerine demir düşen işçi hastanede hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Belkavak köyünde inşaatta çalışan bir işçinin üzerine demir düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı Araç Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde inşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Belkavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalıştığı esnada üzerine demir düşen Dursun Güçükçapraz ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Dursun Güçükçapraz, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güçükçapraz hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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