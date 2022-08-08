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Kastamonu haber | Kastamonu'da silahlı kavga: 2 yaralı

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Gelen Kastamonu haberlerine göre Kastamonu'da silahlı kavga: 2 yaralı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bilinmeyen sebeple çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Kastamonu'da silahlı kavga: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bilinmeyen sebeple çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde Ş.A. ile C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.A. ile C.K. birbirlerine silahla ateş etti. Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kadar giden yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Akif Doğan - 3. Sayfa

Kastamonu Taşköprü kavga 3. Sayfa Haberler

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