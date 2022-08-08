Kastamonu 3. sayfa: Denetiminde polis bir sürücüyü alkollü araç kullanırken yakaladı - Haberler

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Kastamonu 3. sayfa: Denetiminde polis bir sürücüyü alkollü araç kullanırken yakaladı

Kastamonu 3. sayfa: Denetiminde polis bir sürücüyü alkollü araç kullanırken yakaladı

Kastamonu haberleri: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde polis tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi.

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde polis tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi. Denetimde alkollü yakalanan bir sürücüye bin 820 TL para cezası kesilip ehliyetine el konuldu.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçe girişinde sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. Denetimde 16 araç sürücüsüne alkol testi yapıldı. Denetimler sonucunda alkollü araç kullanırken yakalanan ve ismi açıklanmayan bir sürücüye bin 820 TL para cezası kesilip ehliyetine el konuldu. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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