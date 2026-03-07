Haberler

Kasksız sürücüden polise ilginç teklif: "Cezayı bana değil, plakaya yazın"

Kasksız sürücüden polise ilginç teklif: 'Cezayı bana değil, plakaya yazın'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde kasksız motosiklet kullanan bir genç, polise 'Bu sefer cezayı plakaya yazsanız' diyerek ilginç bir teklif yaptı. Ancak polis, kaskın can güvenliği açısından önemini vurgulayarak gence ceza kesti.

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada kasksız motosiklet sürdüğü için ceza kesilen sürücü polise, "Bu sefer cezayı bana değil, plakaya yazsanız" diyerek ilginç bir teklifte bulundu. Polis memuru, kaskın yalnızca ceza uygulaması için değil can güvenliği için hayati önem taşıdığını belirterek cezayı gence kesti.

Adana'nın Kozan ilçesinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. İlçe genelinde birçok noktada gerçekleştirilen denetimlerde ekipler araç ve motosikletleri tek tek inceledi.

Kasksız motosiklet sürerken polis tarafından çevrilen genç, "Bu sefer cezayı bana değil, plakaya yazsanız" diyerek polisten ilginç bir teklifte bulundu. Ancak polis memuru, kaskın yalnızca ceza uygulaması için değil can güvenliği için hayati önem taşıdığını belirterek gence yeni düzenleme kapsamında 2 bin 500 TL cezai işlem uyguladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı

Fahrettin Altun, büyükelçi oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri

Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek

Kahreden fotoğrafı paylaşıp intikam yemini etti
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran'dan Trump çıldırtacak sözler! Epstein detayı dikkat çekti
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Her şey saniyeler içinde gerçekleşti
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler