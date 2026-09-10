Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2’nci dalga operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2'nci dalga operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eski MİT Görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenilmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edildi. Şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturmada 2'nci dalga operasyon

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmaya ilişkin 2'nci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında basın mensubu ve sağlık çalışanlarının da bulduğu 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı