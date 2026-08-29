Haberler

Kozinoğlu dosyası faili meçhul dairesine gönderildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski MİT Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma dosyası, yeniden değerlendirilmek üzere Faili Meçhul dairesine gönderildi. Ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiği yönündeki önceki değerlendirmeler, yeni incelemelerle birlikte tekrar ele alınacak.

Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyanın, yeniden değerlendirilmek üzere "Faili Meçhul" dairesine gönderildiği öğrenildi.

Kozinoğlu, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiğine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştı.

Edinilen bilgilere göre, yıllar sonra yeniden gündeme gelen dosya kapsamında yapılan incelemelerin ardından soruşturma dosyası Faili Meçhul dairesine gönderildi.

Dosyanın bu aşamadan sonra yeniden inceleneceği, ölüm olayına ilişkin elde edilen bilgi ve belgelerin yanı sıra varsa yeni delillerin de değerlendirileceği öğrenildi.

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, cezaevinde yaşanan ölümün tüm yönleriyle araştırılması ve olayda herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

İstanbul'da yeni kabus! İki ilçe panikte, uzmanlardan uyarı geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 kişi hayatını kaybetmişti! İETT kazasında bir sürücü gözaltına alındı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ! İETT KAZASINDA YENİ GELİŞME
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK üniversite ücretlerine sınırı çekti

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor

Milyonların yolunu gözlediği isim geliyor
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

Hepsi İranlı desek!

Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi

POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi: Paramı versin